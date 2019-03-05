AirPods 2 получат беспроводную зарядку

Появилась информация, что наушники AirPods 2, первая версия которых является неким символом успеха и богатства на текущий момент, получит беспроводную зарядку. Пока что информация поступила только от инсайдеров, но в будущем, я уверен, именно эту функцию нам анонсируют официально. Сейчас все производители двигаются в сторону беспроводных технологий и это позволяет им спокойно продвигать новые аксессуары, повышая прибыль. Так что я просто уверен, что в октябре этого года нам покажут новые наушники яблочной компании, но уже с поддержкой беспроводной зарядки. И это очень круто, ведь пришло уже время отказываться от проводов и переходить на что-то новое и интересное. Беспроводные технологии уже сейчас выглядят довольно круто.