AirPods Pro не отремонтируешь

Совсем недавно компания Apple выпустила в продажу свои новые умные наушники под названием AirPods Pro, которые выглядят достаточно интересно и стоят 249 долларов. То есть, это крайне дорогое удовольствие, ведь наушники профессиональные с высоким качеством звучания и прочими преимуществами. Специалисты из iFixit решил разобрать устройство и проверить, насколько оно подходит для ремонта. Оказалось, что гаджет практически невозможно ремонтировать, ведь внутри очень много клея и специальных креплений, которые не предполагают замены. Фактически, если у вас что-то случилось с AirPods Pro, то вы можете их смело выбрасывать, ведь ремонтировать их нельзя. И это печально, ведь когда покупаешь продукт за столь приличную сумму, то хочется большего.