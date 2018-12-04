AirPods обновят

В сети появилась интересная информация о том, что компания Apple готова показать гарнитуру AirPods в новом исполнении — теперь наушники будут заряжаться по беспроводной технологии. Ранее для этого же процесса нужно было использовать фирменный кейс. Помимо этого, инсайдеры говорят, что продукт должен получить новый дизайн, так как некоторые технические решения требуют переработки внешнего вида наушников. Пока что это все носит формат слухов, но анонс новинки обещают уже осенью 2019 года, то есть совсем скоро. Будем надеяться на то, что разработчики придумают что-то действительно крутое, так как на текущий момент качество звука в этих наушниках довольно плохое. Они удобные, конечно, но AirPods крайне легко потерять и если это случится, то купить один наушник отдельно невозможно.