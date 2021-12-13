Akasa представила обновленный кабель-райзер RISER BLACK X2 Mark IV с поддержкой PCIe 4.0

Компания Akasa выпускает обновленный кабель-райзер RISER BLACK X2 Mark IV для вертикальной установки видеокарты. Новинка полностью совместима с интерфейсом PCIe 4.0. Он гарантирует максимальную скорость передачи данных до 32 Гбит/с. Длина кабеля составляет 200 мм. Для корпусов малого форм-фактора кабель RISER BLACK X2 Mark IV идеально подходит для подключения графического процессора, а сверхтонкая 7-проводная ленточная конструкция обеспечивает чистую установку и максимальную гибкость.

Обновленный кабель-райзер RISER BLACK X2 Mark IV с поддержкой PCIe 4.0 продается в Европе и США по цене 68 долларов.
Комментарии и отзывы Akasa RISER BLACK X2 Mark IV
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