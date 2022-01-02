Akasa выпускает плоский кабель USB-C - USB-C

Akasa ведущий поставщик компьютерных кабелей и аксессуаров, только что выпустила новый кабель с обновленным стандартом USB 3.2 Gen 2x2.

Akasa (AK-CBUB60-10BK) имеет обратную совместимость с предыдущими поколениями USB, поставляется с быстрой зарядкой мощностью 46W и идеально подходит для быстрой зарядки смартфонов и совместим с большинством зарядных устройств ноутбуков Type-C (включая Apple MacBook после 2015 года и все MacBook Air). Кабель длиной 1 м имеет плоский дизайн, который идеально подходит для прокладки кабелей, обеспечивая чистоту и порядок на рабочем столе. Кабель способен обеспечить передачу данных до 20 Гбит/с. Кабель совместим с альтернативным портом DisplayPort, что означает, что он может отображать видеопоток 4K с частотой 60 Гц.

Кабель от Akasa продается по цене 19,95 евро.
Комментарии и отзывы Akasa AK-CBUB60-10BK
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