Akasa выпустила светодиодную ленту SOHO MBA

Компания AKASA объявила о выпуске светодиодной ленты SOHO MBA. Этот аксессуар украсит вашу систему благодаря яркой и полностью настраиваемой подсветке. В SOHO MBA всего 27 адресуемых светодиодов. Длина ленты 300 мм. Светодиодная лента легко изгибается. AKASA SOHO MBA можно собрать гирлянду из лент с помощью 3-контактного коннектора. Встроенный магнит позволяет закрепить ленту к металлическому корпусу. Номинальное напряжение для светодиода 5 В.

AKASA SOHO MBA совместим с ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion и Razer Chroma RGB и другими ПО. Стоимость светодиодной ленты AKASA SOHO MBA составляет 19,95 евро.
Комментарии и отзывы AKASA SOHO MBA
Игровой смартфон Redmi K40 получит крупн...
Компания Redmi поделилась очередным тизером игрового смартфона Redmi K40 который будет представлен 27 апр...
Представлен 144-Гц монитор MSI Optix MAG...
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG275R, которая получила 27-дюймов...
Honor Play 5T Life с батареей емкостью 6...
Компания Honor анонсировала в Китае смартфон Honor Play 5T Life начального уровня. ...
Обзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для ...
В конце прошлого года мы проводили тестирование хлебопечки STARWIND SBR6155, предлагающей большое количес...
Выбираем подставку под смартфон...
Аксессуары в последнее время стали достаточно доступными и востребованными, так что сегодня мы разберём, ...
Лучшая беспроводная мышка. Xiaomi Mijia ...
Беспроводные технологии достаточно активно покоряют рынок электроники, так что наушниками, клавиатурами и...
Ноутбук Honor MagicBook X14 оценен в 600...
Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook X14 и MagicBook X15, которые появятся в...
Patriot Viper VP4300 предлагает скорость...
Игровой бренд Patriot Memory представил твердотельный накопитель серии Viper VP4300. Накопитель поддержив...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor