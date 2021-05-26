Akasa выпустила светодиодную ленту SOHO MBA

Компания AKASA объявила о выпуске светодиодной ленты SOHO MBA. Этот аксессуар украсит вашу систему благодаря яркой и полностью настраиваемой подсветке. В SOHO MBA всего 27 адресуемых светодиодов. Длина ленты 300 мм. Светодиодная лента легко изгибается. AKASA SOHO MBA можно собрать гирлянду из лент с помощью 3-контактного коннектора. Встроенный магнит позволяет закрепить ленту к металлическому корпусу. Номинальное напряжение для светодиода 5 В.

AKASA SOHO MBA совместим с ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion и Razer Chroma RGB и другими ПО. Стоимость светодиодной ленты AKASA SOHO MBA составляет 19,95 евро.