Аккумуляторы Dewalt Powerstack 18v предлагают на 50% больше энергии

Аккумуляторная батарея оснащена светодиодным индикатором уровня заряда, который показывает уровень заряда батареи, помогая конечному пользователю избежать незапланированных простоев в работе, и разработан с прочным, не оставляющим царапин резиновым покрытием, которое обеспечивает ударопрочность и помогает защитить готовые поверхности. Аккумулятор идеально подходит для резки, сверления и крепления, точных и чистовых задач, а также при работе в ограниченном пространстве. Компактный аккумулятор DEWALT POWERSTACK ™ 18 В совместим со всеми инструментами и зарядными устройствами DEWALT 18 В XR в системе 18 В XR.