Аккумуляторы Dewalt Powerstack 18v предлагают на 50% больше энергии

На этой неделе компания Dewalt, бренд Stanley Black & Decker, объявила о запуске своей новой системы аккумуляторных батарей нового поколения, способной обеспечить на 50% больше энергии при более компактной конструкции на 25%. Аккумуляторная система на 18 V Dewalt Powerstack, будет доступна для покупки в начале 2022 года. Технология DEWALT POWERSTACK 18V Compact Battery представляет собой революционную инновацию в области аккумуляторных батарей в индустрии электроинструментов. Аккумулятор имеет несколько функций для оптимизации функциональности.

Аккумуляторная батарея оснащена светодиодным индикатором уровня заряда, который показывает уровень заряда батареи, помогая конечному пользователю избежать незапланированных простоев в работе, и разработан с прочным, не оставляющим царапин резиновым покрытием, которое обеспечивает ударопрочность и помогает защитить готовые поверхности. Аккумулятор идеально подходит для резки, сверления и крепления, точных и чистовых задач, а также при работе в ограниченном пространстве. Компактный аккумулятор DEWALT POWERSTACK ™ 18 В совместим со всеми инструментами и зарядными устройствами DEWALT 18 В XR в системе 18 В XR.
Комментарии и отзывы Dewalt Powerstack
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