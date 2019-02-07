Аксессуары Tesla теперь можно купить на Amazon

2019-02-07, Автор - Anna; Продукт - Tesla; [90]
Производитель электромобилей Tesla запустит свой магазин товаров на Amazon и будет предлагать собственную линейку аксессуаров и одежды.

Большая часть продуктов выполнена в черном цвете с минималистичным дизайном и эмблемой Tesla. В ассортименте чехлы из кожи как для последних моделей iPhone XS, так и для более ранних серий iPhone X и iPhone 8.

Также Tesla предлагает мужские и женские худи, шапки, кружки с фирменной символикой, игрушечные электрические машинки, повторяющие дизайн настоящих автомобилей Tesla, а также многое другое.

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