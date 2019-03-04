Акустическая система Aisen A15UFB502

2019-03-04, Автор - Ganibal; Продукт - Aisen A15UFB502; [99]
Aisen, популярный бренд потребительских товаров длительного пользования, выпустил 5.1-канальную акустическую систему A15UFB502, которая дает потрясающий кинематографический эффект у вас дома.

Колонки имеют глянцевую отделку в плюшевой форме, а также уникальную светодиодную конфигурацию, придающую им яркий вид. В дополнение к этому, заявлено, что они охватывают все аспекты передовых акустических технологий для обеспечения мощного звука. Система оснащена сабвуфером, а также звуковыми кроссоверами, которые могут предложить экзотический звук и улучшить звучание музыки. Что касается возможности подключения, акустическая система канала домашнего кинотеатра 5.1 поддерживает Bluetooth, USB, Micro SD и предварительно настроенные FM-радиостанции. Он также связан с функцией дистанционного управления, что делает систему более удобной и простой в использовании. 5.1-канальные динамики также предлагают отдельное управление уровнем громкости и низких частот с полной возможностью настройки, что может улучшить качество звука. Кроме того, он объединен с 155 Вт RWS, который может успешно доставлять звук на выходной конец.

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