Популярный бренд компьютерных и аудио аксессуаров Logitech обновил линейку колонок, выпустив акустическую систему Logitech Z607.

В соответствии со спецификациями акустическая система Logitech Z607 5.1 имеет 5,25-дюймовые динамики в сочетании с пиковой мощностью 160 Вт и сабвуфер для обеспечения мощного звука с чистыми высокими частотами и глубокими, мощными басами. Акустическая система предлагает несколько вариантов подключения, включая Bluetooth, для сопряжения их с вашим смартфоном, телевизором, компьютером и всеми другими аудиоустройствами. Динамик также поставляется в комплекте с пультом дистанционного управления, который работает на расстоянии до 10 метров для удобного управления. Стоимость акустической системы составляет 153 доллара.