Alexa будит своих пользователей

2018-03-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Alexa; [99]
Компания Amazon обновила свой голосовой помощник Alexa, чтобы тот мог отвечать на какие-то команды молча, либо вообще отключался. Проблема помощника, установленного в умную колонку, заключалась в том, что он мог начать говорить прямо посреди ночи. Сначала пользователей это немного напрягало, потом они нашали жаловаться или возвращать колонку обратно в магазин, что и сподвигло разработчиков в активном режиме изменить прошивку. Теперь можно назначить время, на которое колонка будет отключаться, некоторые команды можно назначить на звуковые сигналы, а не на голос. Странно, что такая функция не была реализована изначально в довольно дорогостоящей колонке. Теперь всё работает как надо, можно вновь спать спокойно ночью и не переживать о разного рода проблемах с голосом из темноты.


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