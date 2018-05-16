Алгоритм может обнаружить поддельные флэш-чипы NAND

Поддельная флеш-память становится все более серьезной проблемой; исследователи в Алабаме нашли алгоритм для прогнозирования того, насколько старый (и используемый) ядро ​​NAND. С помощью электронного анализа с проверкой, они могут узнать, является ли флеш-чип новым или переработанным, даже если этот чип был использован только на 5 процентов или меньше.Этот метод настолько прост, что приложение можно запустить на самых старых смартфонах.