Alienware AW510K с низким профилем

В последнее время мы привыкли к тому, что современные механические клавиатуры достаточно много места на рабочем столе занимают и поражают своим высоким профилем. Особенно это проблема в том случае, если вы ранее пользовались клавиатурой с ноутбука, а теперь вот решили перейти за более продвинутую механику. Однако, с новинкой Alienware AW510K таких проблем не будет — производитель решил порадовать на низким профилем достаточно неплохой механической клавиатуры. Это шикарный вариант на тот случай, если классические модели вас по каким-то причинам не устраивают и хочется чего-то другого. Проблема только в неизвестной стоимости продукта, но это в самое ближайшее время мы исправим. Ждите свежих новостей с рынка периферии!