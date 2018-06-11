Alienware и Dell представят новые продукты и объявят новое партнерское соглашение на выставке E3

По мере того как движение вокруг E3 набирает обороты, компании Dell и Alienware готовятся показать в Лос-Анджелесе новейшие продукты, новые способы получения ярких впечатлений и объявить о новом партнерском соглашении. Среди новинок: гарнитура с великолепным звучанием Alienware Wireless Gaming Headset и сверхбыстрая мышь второго поколения Alienware Elite Gaming Mouse.Dell и Alienware предлагают геймерам конкурентное преимущество в виде лучших на рынке игровых ПК. Мы также спешим сообщить, что недавно киберспортивная команда Detroit Renegades, принадлежащая члену баскетбольной команды Utah Jazz Юнасу Йеребко (Jonas Jerebko), выбрала Alienware в качестве эксклюзивного поставщика игровых технологий для своих членов. Кроме того, Alienware в сотрудничестве с Tobii и Team Liquid помогает геймерам достигать нового уровня мастерства благодаря Alienware Academy — онлайн-платформе для развития игровых способностей. Участники сообщества Alienware Arena могут получить доступ к платформе со своего смартфона и зарабатывать очки и награды, воспользовавшись новым приложением Alienware Arena App.

Alienware представляет гарнитуру Wireless Gaming Headset

Предлагая любителям и искушенным геймерам именно то, что им нужно, и что они ожидают от индустрии, компания Dell продолжает занимать лидирующие позиции на мировом рынке игровых ПК. «Как пионеры в области игровых ПК, мы считаем своим долгом непрерывно внедрять инновации, чтобы предложить лучшие игровые решения, — заявил Фрэнк Эзор (Frank Azor), вице-президент и генеральный директор Alienware, Dell Gaming и XPS. — Выставка E3 — не исключение. В этом году мы представим расширенный портфель, дополненный новой уникальной онлайн-платформой и периферийными устройствами, а также объявим о новых партнерских соглашениях в области киберспорта».Портфель игровых аксессуаров Alienware пополнился первой в линейке беспроводной гарнитурой — Alienware Wireless Gaming Headset, созданной для «хардкорных» игроков, которым важна максимально достоверная передача звука в играх. Усовершенствуйте игровой процесс при помощи чистого объемного звука, звуковой подписи и настраиваемых пользовательских аудиопрофайлов. Высокоточные 40-миллиметровые неодимовые динамики обеспечат глубокий бас и обширную звуковую картину. Разработанная для качественной передачи голоса, гарнитура оснащена микрофоном, который располагается рядом с губами игрока, что позволяет снизить уровень посторонних шумов как в одиночных, так и многопользовательских кампаниях. Пользователь имеет возможность регулировки чувствительности микрофона в играх и чатах, а также получать звуковые уведомления о состоянии аккумулятора и беспроводного соединения.

Представляем новую утилиту Sound Center в составе ПО Alienware Command Center

Эта легкая гарнитура оснащена широким и гибким оголовьем, обеспечивающим надежное прикрепление и непревзойденный комфорт. Все элементы управления находятся в пределах досягаемости одного пальца. Для максимального комфорта динамики закреплены на поворачивающихся шарнирах, а чашки наушников (амбушюры) выполнены из перфорированного дышащего материала, обеспечивающего необходимый комфорт в длительных матчах. Фанаты Alienware высоко оценят фирменный дизайн, включая анимированную 2-зонную LED-подстветку и настраиваемую подсветку AlienFX™. Продажи гарнитуры в регионе EMEA планируется начать 11 июня 2018 г.ПО Alienware Command Center последнего поколения включает интеллектуальную аудиоутилиту под названием Sound Center, разработанную для того, чтобы помочь пользователям управлять пресетами и аудиопрофилями. Связанная непосредственно с подключенными устройствами воспроизведения и/или записи, утилита позволяет игрокам настраивать идеальный звук для каждой среды. Sound Center состоит из четырех главных компонентов: Audio Effects, Multi-band EQ, Microphone Control и Audio Recon,который указывает расположение источников различных звуков во время игры (например, звуков боя или шагов). Утилита доступна на новых моделях настольной игровой системы Alienware Area 51 и ноутбуков Alienware 15 и 17, представленных в этом году.

Alienware выпускает новую мышь Elite Gaming Mouse

Мы в Alienware понимаем, что исход битвы может определить даже столь маленькая вещь, как мышь. Выполненный в фирменном стиле Alienware и изготовленный из премиальных материалов новый манипулятор дает геймеру еще больше контроля. 3-позиционная площадка для ладони и 2 заменяемые боковые опоры (с двумя или четырьмя кнопками для игр FPS/MMORPG) делают мышь удобной для кистей с практически любым строением. Четыре 5-граммовых утяжелителя и 5 выбираемых «на лету» уровня DPI позволяют максимально точно настроить перемещение курсора и добиться необходимых скорости и точности в играх. Мышь позволяет настроить от 9 до 11 программируемых клавиш и сочетаний и оснащена встроенной памятью объемом 512 КБ для сохранения конфигураций в играх. Персонализировать устройство можно также с помощью подсветки AlienFX™, которая поддерживает свыше 130 игр, предлагает уникальные темы и динамический внешний вид. Продажи в странах EMEA стартуют в августе.

Новая тренировочная онлайн-платформа Alienware Academy обучает игроков и дает им обратную связь

Согласно недавнему отчету State of Gaming Report, проведенному по заказу Dell, в наибольшей степени геймеры ценят игровые сообщества за советы и рекомендации, которые могут в них получить (43% указали на это). В этом году вместе с Tobii и Team Liquid мы запускаем полностью новую онлайн-платформу Alienware Academy. Платформа даст начинающим игрокам советы и рекомендации, уроки и многократную обратную связь, которые помогут им для развить навыки и стратегическое мышление и научиться играть на уровне профессионалов. Платформа Alienware Academy будет запущена в режиме закрытого бета-тестирования в июне 2018 г. с более чем 10 видеоуроками по CS:GO. В ближайшем будущем учебная программа включит занятия по другим популярным видеоиграм. Руководствуясь подсказками Team Liquid и пользуясь технологиями от Tobii, такими как управление с помощью глаз, а также тепловыми картами, статистикой и таблицами сравнения профессиональных игроков, пользователи смогут легко повышать свой уровень мастерства в играх. После изучения каждого урока игрокам необходимо будет пройти тест на усвоение материала с тем, чтобы получить доступ к следующему уроку.Начинающие игроки могут практиковать и улучшать свои навыки, стремиться к поставленным целям, получать дополнительные подсказки и измерять свой прогресс по сравнению с другими игроками сообщества. Такой процесс фактически направлен на получение результатов и реализации всего потенциала у каждого члена платформы.

Alienware предоставит конкурентное преимущество команде Detroit Renegades

Продолжая оснащать профессиональных игроков лучшими технологиями, компания Alienware объявляет о новом сотрудничестве с киберспортивной командой Detroit Renegades. Эта команда, принадлежащая члену баскетбольной команды Utah Jazz Юнасу Йеребко, выбрала Alienware в качестве поставщика оборудования для тренировок и соревнований. Она будет использовать новейшие настольные ПК, ноутбуки и мониторы Alienware.

Официальное приложение Alienware Arena

В течение 8 лет Alienware предлагает щедрую программу поощрений Arena Rewards. На предстоящей выставке E3 компания представит приложение Alienware Arena App, которое позволит игрокам оставаться подключенными к сообществу и изучать награды с Android-смартфона. Это созданное с нуля приложение позволит пользователям создавать и входить в свои аккаунты и пользоваться разделами сайта, такими как Arena Awards. В то время как большинство других программ поощрений предлагают зарабатывать баллы исключительно совершая покупки, в Arena Rewards вы можете делать это без финансовых затрат — играя в игры и взаимодействуя в сообществе. Прохождение ежедневных и еженедельных квестов, получение игровых бонусов, знакомство с новостями игровой отрасли и другие действия дают пользователям возможность выигрывать очки Arena Rewards Points и Dell Advantage Rewards. Очки Arena Rewards Points помогают поднять уровень мастерства («новичок», «любитель», «энтузиаст», «ветеран», «профи», «ас»), выиграть оборудование и призы или баллы Dell Advantage Rewards, которые позволяют получить скидки при покупке товаров. Чтобы воспользоваться всеми этими возможностями, зарегистрируйтесь в Arena и Dell Advantage. Приложение появится в Google Play с 12 июня 2018 г.