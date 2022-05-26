Alphacool анонсировал хаб ES Guardian Powerfan

Серверные и промышленные вентиляторы имеют очень высокое энергопотребление из-за их огромной производительности. По этой причине их можно подключать только напрямую к блоку питания, поскольку существующие разъемы на стандартных материнских платах не могут обеспечить необходимую мощность. Проблема в том, что работу вентиляторов нельзя проверить, проконтролировать или контролировать через материнскую плату. Для этого Alphacool предлагает разумное и эффективное решение этой проблемы с 4-портовым хабом Powerfan ES Guardian.

Powerfan Hub ES Guardian размещается в любом месте в корпусе сервера, подключается к блоку питания и подключается к материнской плате с помощью ШИМ-кабеля. 4 промышленных вентилятора могут быть снабжены достаточной мощностью и управляться через BIOS. Если вентилятор неисправен, материнская плата может выдать сообщение об ошибке. Хаб Guardian Powerfan также имеет 2 разъема шины CAN, которые обеспечивают дополнительные функции при использовании контроллера шины CAN и соответствующего программного обеспечения. Рекомендуемая производителем розничная цена: 49,99 евро.

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