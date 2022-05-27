Alphacool анонсировала концентратор ES Guardian Powerfan для вентиляторов

Alphacool предлагает разумное и эффективное решение для подключения серверных и промышленных вентиляторов к блоку питания. ES Guardian 4Port Powerfan Hub можно разместить в любом месте корпуса с помощью винтов M3x4 мм и прокладок M3x6 мм и подключить напрямую к блоку питания с помощью прилагаемого кабеля питания. Дополнительный разъем питания предоставляется на случай, если используемые вентиляторы потребляют более 1,5 А (18 Вт) на вентилятор.

Устройство предлагает возможность подключения 4 вентиляторов через 4-контактный PWM. Наконец, концентратор Powerfan должен быть подключен к материнской плате через 4-контактный ШИМ. После выполнения этих рабочих шагов можно контролировать работу 4 вентиляторов и считывать их скорости.

Рекомендуемая производителем цена составляет 49,99 евро.
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