Alphacool представляет датчик температуры ядра с дисплеем CF

Alphacool представила новый датчик температуры ядра с цветным дисплеем. С помощью цифрового дисплея температура контура водяного охлаждения может отображаться и легко считываться с точностью до 0,1 ° C. Благодаря цветовой шкале вы всегда можете отслеживать критические диапазоны температур.

Датчик температуры ядра Alphacool доступен в двух различных версиях. Одна версия оснащена плоским и гибким датчиком, который просто прикрепляется к внешней стороне корпуса для измерения температуры. Вариант 2 имеет датчик с внутренней резьбой 2 G1 / 4 ", который может быть интегрирован в любой контур водяного охлаждения с помощью подходящих адаптеров.

Датчики температуры ядра питаются от 12 V 4-контактный разъем Molex. Дополнительное программное обеспечение для считывания диапазонов температур не требуется.