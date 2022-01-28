Alphacool выпускает вертикальное крепление Aurora для видеокарты для Zotac RTX 3070Ti

Alphacool выпустила вертикальное крепление Aurora для видеокарты для Zotac RTX 3070Ti. Благодаря новому вертикальному креплению графического процессора Aurora от Alphacool теперь можно установить видеокарту вертикально внутри совместимых корпусов ПК с воздушным или жидкостным охлаждением. Кроме того, крепление оснащено 11 RGB-светодиодами 5 В с цифровой адресацией, которые создают уникальную, очень стильную подсветку. Цифровым светодиодным освещением aRGB можно управлять либо с помощью цифрового контроллера RGB, либо с материнской платы с поддержкой цифрового RGB.

В будущем Zotac RTX 3070Ti AMP Holo, Trinity и Trinity OC также могут иметь водяное охлаждение с помощью специального кулера Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX.