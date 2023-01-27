Alphacool выпустила видеокарту ES Geforce RTX 4090 с очень компактном корпусе

Часто от пользователей можно услышать мнение о том, что видеокарты нового поколения слишком большие и покупать их в свой компьютер они не хотят, потому что нет места или не хочется, чтобы в один прекрасный момент материнская плата просто не выдержала веса графического ускорителя. Для таких пользователей у нас есть хорошие новости — видеокарта Alphacool ES Geforce RTX 4090, созданная для включения в контур кастомной системы охлаждения, очень компактная и легко помещается в любой компьютерный корпус. Это на самом деле очень круто, потому что пользователь может собрать СЖО даже в очень компактном корпусе и получить достаточно пространства для установки необходимых компонентов. При этом, конечно, работать без СЖО видеокарта не будет.

Получается очень специфическое решение, которое точно стоит своих денег — благодаря жидкостной системе охлаждения пользователь получает более низкие температуры, чем если бы он использовал штатную систему охлаждения, при этом шума в корпусе будет тоже меньше. Из недостатков стоит выделить то, что это дорогое удовольствие — сама по себе видеокарта стоит до двух тысяч долларов, плюс нужно собрать внутри корпуса кастомную систему охлаждения, а она тоже стоит немало. Так что это, конечно, не массовый продукт, а весьма специфическое решение для энтузиастов с глубоким кошельком, которые хотят получить всё самое лучшее и им не важно, сколько за это придётся заплатить. Ожидаем, что подобных решений вскоре будет гораздо больше.