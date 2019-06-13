Amazon Echo Dot Kids Edition для детей

В США запустили в продажу детский смарт-динамик Amazon Echo Dot Kids Edition, который выглядит достаточно привлекательно и идеально подходит для детей. Благодаря функции голосового помощника вы можете предоставить своему ребенку возможность включать музыку, запускать какие-то сервисы или мультфильмы на телевизоре посредством голоса, плюс можно наладить полноценное общение с колонкой. Это весьма классная игрушка, которая позволяет ребенку прикоснуться к миру высоких технологий и попробовать то, что раньше было просто невозможно. Стоимость такой смарт-колонки пока что не называется, но если вы очень хотите Amazon Echo Dot Kids Edition и ваши дети говорят на английском, то стоит подождать старта продаж и тогда уже заказывать себе гаджет.