Amazon Echo Link создан для улучшения качества звука

Если у вас есть экосистема интеллектуальных функций Amazon и у вас есть высококачественная аудиосистема, то Echo Link объединит ваши устройства.

Echo Link не содержит микрофон или динамик, как Echo Dot. Вместо этого он просто передает качественный звук на ваш существующий усилитель или динамики через команду подключенных к Alexa приложений и устройств. Что касается аппаратного обеспечения, это простая коробочка, предназначенная для установки на полке: это всего лишь регулятор громкости с разъемом для наушников. Стоимость Echo Link составляет 200 долларов.