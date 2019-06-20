Amazon Kindle Oasis с гибкой настройкой экрана

Официально представлена читалка Amazon Kindle Oasis, которая оборудована новым поколением дисплеев. Суть в том, что дисплей можно переводить на подсветку с холодного на теплый свет и тем самым радовать ваши глаза более приятным решением. Например, перед сном наиболее эффективно включат теплый свет, тогда ваши глаза не так устают и позволяют наслаждаться чтением электронной книги. Днем наиболее эффективно работать с холодным светом, так как это удобнее и приятнее для ваших глаз. Функция весьма полезная для тех, кто очень много читает именно с электронной книги и хочет беречь свои глаза. Пока что нет информации о стоимости и прочих параметрах, но если вы очень хотите именно этот продукт, то самое время искать его в интернете.