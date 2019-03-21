Amazon Kindle стоит 90 долларов

В последнее время пользователи стали более активно интересоваться электронными книгами, так как это позволяет экономить средства на покупке бумажных книг. К примеру, в продажу поступила новая читалка Amazon Kindle, которая стоит 90 долларов. За эти деньги вы получаете отличное решение для чтения книг в любой точке мира. Не нужно носить с собой в рюкзаке здоровенный том какого-то романа или думать о том, насколько сложно разобраться в главах. Вы просто загружаете на Amazon Kindle все свои книги и получаете настоящую библиотеку в формате небольшого устройства. Для активных читателей это еще и возможность сэкономить приличное количество средств, ведь можно загружать электронные книги из сети и не тратить на них свои деньги, что тоже приятно.