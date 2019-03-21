Amazon анонсировала устройство для чтения электронных книг Kindle нового поколения

2019-03-21, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Amazon Kindle ; [64]
Представлен аппарат для чтения электронных книг Amazon Kindle нового поколения. Дисплей на основе электронной бумаги получил размер 6 дюймов по диагонали, а также новинка оснащена подсветкой с регулируемой яркостью. Предусмотрена возможность сенсорного управления. Подзарядка аккумуляторной батареи осуществляется через порт USB. Имеется также беспроводная связь, за которую отвечает интегрированный контроллер Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11b/g/n. Устройство поступит в продажу в черном и белом исполнении уже 10 апреля. Стоимость гаджета составит около 90 долларов.


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