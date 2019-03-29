Amazon добавила возможность компаниям создавать голосовые команды

Amazon запустила Alexa for Business, и теперь позволяет бизнес компаниям создавать голосовые команды для использования их в офисе.

Участники могут использовать один из десятков шаблонов для создания своих собственных голосовых команд в Alexa без необходимости писать код. Голосовые приложения будут доступны только сотрудникам их организации и не могут быть использованы ни на каких устройствах за пределами компании. Шаблоны включают в себя многие вопросы, которые сотрудники регулярно обсуждают с HR или IT, в том числе; «Какой пароль гостевого WiFi», «Когда начинается открытая регистрация?» и "Как настроить электронную почту на моем телефоне?" Другие проекты Alexa for Business могут помочь привлечь новых сотрудников, ответить на распространенные вопросы и даже транслировать заранее записанные сообщения. Запуск Alexa для бизнеса - это последняя попытка Amazon предоставить пользователям возможность настраивать Alexa в соответствии со своими потребностями.