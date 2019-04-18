Amazon добавляет функцию воспроизведения музыки через сервис Apple Music в свои устройства.

Пользователи США, Великобритании и Ирландии теперь могут использовать Alexa, чтобы управлять сервисом Apple на акустических системах Sonos, таких как One и Beam, что дает вам удобство голосового управления, обеспечивая при этом больше звучания, чем у большинства динамиков Echo. Эта функция требует только, чтобы вы включили функцию Apple Music в приложении Alexa и связали свою учетную запись. Sonos подтвердил, что вы можете воспроизводить музыку на его устройствах, которые не оснащены голосовым помощником Alexa, но они должны быть частью одной аудиогруппы.