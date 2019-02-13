Amazon купила Eero

Компания Amazon, которая на текущий момент является настоящим комбайном из разнообразных компаний и сервисов, купила компанию Eero, которая выпускает умные роутеры. Данный производитель хорошо зарекомендовал себя на рынке довольно доступными устройствами с хорошими характеристиками и привлекательным дизайном, подобные продукты отлично вписываются в систему умного дома. Видимо, компания Amazon решила сделать это частью своего набора умного дома и теперь внедряет функции роутеров Eero к себе в систему. Стоимость приобретения не оглашается, но это очень интересный продукт с возможность защиты и безопасности, что для многих будет очень важным преимуществом. Видимо, вскоре эти роутеры переделают под новые нужды.