Amazon объявляет о поддержке стандарта умного дома Matter

Matter обещает надежное и безопасное соединение. Matter создает больше связей между большим количеством объектов, упрощая разработку для производителей и увеличивая совместимость для потребителей. Этот совместный прорыв основан на проверенных технологиях и направляется Альянсом стандартов подключения. Существует более 140 000 продуктов для умного дома, совместимых с Alexa. Добавляя поддержку Matter через Thread и Wi-Fi, компания продолжает внедрять усилия, чтобы клиенты могли использовать Alexa с максимально возможным количеством устройств, позволяя производителям устройств создавать свои собственные протоколы.