Amazon объявляет о поддержке стандарта умного дома Matter

На этой неделе Amazon объявила о поддержке стандарта умного дома Matter over Thread, который будет внедряться в миллионах семей Echo. Приверженность Amazon к Matter утверждает, что она укрепляет философию умного дома компании, основанную на «гибкости, конфиденциальности, сотрудничестве и взаимодействии».

Matter обещает надежное и безопасное соединение. Matter создает больше связей между большим количеством объектов, упрощая разработку для производителей и увеличивая совместимость для потребителей. Этот совместный прорыв основан на проверенных технологиях и направляется Альянсом стандартов подключения. Существует более 140 000 продуктов для умного дома, совместимых с Alexa. Добавляя поддержку Matter через Thread и Wi-Fi, компания продолжает внедрять усилия, чтобы клиенты могли использовать Alexa с максимально возможным количеством устройств, позволяя производителям устройств создавать свои собственные протоколы.