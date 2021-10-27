Amazon обновляет серию умных очков Echo Frames

Echo Frames от Amazon, очки с поддержкой Alexa, оснащенные крошечными динамиками и микрофонами, обновляются новыми функциями повышения качества жизни, такими как автоматический энергосберегающий спящий режим и ярлык для быстрого вызова контакта по вашему выбору.

Также 10 ноября появятся новые серый и синий цвета по цене 249,99 долларов, которые, наряду с существующими черепаховыми оправами, будут доступны с новыми вариантами линз для поляризованных солнцезащитных очков и фильтрами синего света за 269,99 долларов. Эти варианты линз были выпущены ранее в этом году, но до сих пор они были доступны только с опцией черной оправы. Новый спящий режим может быть особенно полезен, учитывая, что одной основных проблем, было их среднее время автономной работы, которое составляет около трех часов. Теперь, по словам Amazon, вы сможете перевести рамки в режим пониженного энергопотребления, перевернув их вверх ногами, и они автоматически включатся при ношении. Это функция, которая может помочь свести к минимуму расход заряда батареи. Другие новые функции включают в себя возможность вызова приоритетного контакта простым долгим нажатием сенсорной панели Echo Frames.