Amazon представила новый Kindle со съёмной батареей

Более того, все новые устройства оснащены аккумуляторами, которые пользователь может заменить самостоятельно — это сделано в соответствии с требованиями законодательства Евросоюза. И это достаточно важное нововведение на самом деле, так как производители теперь будут активнее работать в этом направлении и съёмная батарея вскоре появится не только в ридерах, но и в других типах устройств. На самом деле в обозримом будущем даже смартфоны могут получить сменную батарею, которую можно будет снять без специального оборудования, и хотя это непременно увеличит толщину корпуса гаджета, пользователям не придётся переживать из-за деградации аккумуляторной батареи. И ридеры компании Amazon являются тому вполне наглядным примером, конечно.