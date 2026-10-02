Amazon представила новый Kindle со съёмной батареей

Компания Amazon обычно не слишком сильно меняет Kindle в каждом новом поколении, но теперь свежие модели получили заметно более приятный дизайн и улучшенную эргономику. Базовый Kindle, Kindle Paperwhite и Kindle Colorsoft стали на 1 мм тоньше и на 30% быстрее открывают книги. Кроме того, кнопку питания перенесли с нижней грани на правую сторону ближе к верхней части корпуса. Новые ридеры выпускаются в ярких цветах и получили пластиковый корпус с покрытием soft-touch. Впервые покупатели смогут выбрать и несколько вариантов исполнения из алюминия, которые выглядят и ощущаются более премиально. Алюминиевые версии также предлагают вдвое больше встроенной памяти — 32 ГБ вместо 16 ГБ у пластиковых моделей.

Более того, все новые устройства оснащены аккумуляторами, которые пользователь может заменить самостоятельно — это сделано в соответствии с требованиями законодательства Евросоюза. И это достаточно важное нововведение на самом деле, так как производители теперь будут активнее работать в этом направлении и съёмная батарея вскоре появится не только в ридерах, но и в других типах устройств. На самом деле в обозримом будущем даже смартфоны могут получить сменную батарею, которую можно будет снять без специального оборудования, и хотя это непременно увеличит толщину корпуса гаджета, пользователям не придётся переживать из-за деградации аккумуляторной батареи. И ридеры компании Amazon являются тому вполне наглядным примером, конечно.