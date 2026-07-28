Планшет Lenovo Legion Y700 Infinity получит 165-Гц OLED-экран

Компания Lenovo раскрыла подробности об игровом планшете Legion Y700 Infinity, который будет скоро выпущен в Китае. Итак, производитель наличие 8,8-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц, локальной пиковой яркостью 4000 нит, 12-битной глубиной цвета 12 бит (10 бит + FRC), 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE < 1, сертификацией Dolby Vision, технологиями защиты зрения, ШИМ-регулировки яркости с частотой 3840 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 3400 Гц, 3-нанометрового топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version с максимальной частотой 4,74 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5T с пропускной способностью 10667 МТ/с, встроенной памяти UFS 4.1 Pro и поддержки сотовых сетей 5G.