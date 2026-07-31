Официально: планшет HUAWEI MatePad Pro готов к выходу

Компания HUAWEI объявила, что официальная презентация планшета MatePad Pro 2026 состоится 5 августа. Производитель опубликовал пару тизеров, подтверждающих наличие ультратонкого корпуса толщиной всего 4,7 мм и массой 439 граммов, поддержки фирменного стилуса и круглого блока основной камеры.

По предварительным данным, планшет получит 11,95- или 12-дюймовый OLED-экран, батарею с поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки и фирменной восьмиядерной однокристальной системы Kirin T93 Pro с тактовой частотой до 2,75 ГГц и графическим ускорителем Maleoon 935.

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