Представлен планшет Motorola Moto Pad 70 Groove

Компания Motorola пополнила ассортимент планшетов моделью Moto Pad 70 Groove, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G615 MC2. Новинку также оснастили 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 800 нит в режиме HBM, сертификациями TÜV Rheinland Flicker Free, Full Care Display и Low Blue Light об уменьшенной нагрузке на глаза, акустикой JBL с девятью динамиками и поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной ОС Android 16, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, двумя микрофонами, 13-Мп и 8-Мп камерами, металлическим корпусом толщиной 6,8 мм и массой 775 граммов. Цена планшета на дебютном индийском рынке составила эквивалент 355 долларов.