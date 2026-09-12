Планшет iQOO Pad Ultra получит легкий корпус

Компания iQOO раскрыла первые подробности о компактном планшете Pad Ultra, который будет официально представлен в Китае уже в конце этого месяца. Итак, производитель подтвердил наличие 8,8-дюймового экрана, корпуса толщиной 5,74 мм и массой всего 298 граммов, встроенного вентилятора с габаритами 30:30:3,5 мм, площадью охлаждения 1661 мм², максимальной скоростью вращения 14 500 об/мин и максимальным воздушным потоком 0,94 CFM.

Напомним, что летом был выпущен планшет iQOO Pad6 Pro с топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13,2-дюймовым дисплеем с разрешением 4K, адаптивной частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, аккумулятором ёмкостью 13000 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, восемью динамиками до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти.