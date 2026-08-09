Планшет Lenovo Lecoo Mini оценили в 135 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент бюджетных планшетов моделью Lecoo Mini, которая базируется на неназванной однокристальной системе MediaTek. Новинка также характеризуется корпусом толщиной 8,45 мм и массой 324 грамма, 8-дюймовым IPS-экраном, разрешение которого пока не тоже не указано, основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой сотовых сетей четвёртого поколения 4G. Цена планшета на дебютном китайском рынке составила эквивалент 135 долларов.