Amazon создает новые очки

Компания Amazon, которая является мировым гигантом в области облачных сервисов и прочих технологий, сейчас весьма активно работает над разработкой совершенно новых продуктов, которых нет у потенциальных конкурентов. К примеру, компания получила патент на очки, которые передают звук через кость. Это действительно рабочая технология, когда часть устройства прислоняется к черепу пользователя и передает вибрациями звук. благодаря этому окружающие вас люди не слышат то, что слышите вы, что дает возможность достаточно спокойно общаться с собеседником и не переживать, что вас кто-то подслушает. Правда, от патента до реального продукта, который поступит в продажу, ещё достаточно далеко, ведь производить такие очки тяжело.