Лазерный проектор Hisense PX4 Pro выходит в России

Компания Hisense объявила о скором выходе на российский рынок ультракороткофокусного лазерного проектора PX4 Pro, который базируется на фирменной технологией TriChroma. Новинка характеризуется выводом изображения от 80 до 200 дюймов, технологией DLP, разрешением 3840:2160 точек, яркостью 3500 ANSI-люмен лазерным процессором LPU Digital Laser Engine 3, 118% покрытием цветовой палитры BT.2020, контрастностью 6500:1, поддержкой Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG, сертификацией AMD FreeSync Premium, задержкой всего 1 мс, кадровой частотой 240 Гц при разрешении 2K, поддержкой VRR и технологии Dolby Vision Gaming, а также 66-Вт звуковой системой с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X. Цена проектора пока не объявлена.