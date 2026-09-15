Представлен проектор с сабвуфером OBE R3 Ultra Max

Компания OBE объявила о выпуске проектора R3 Ultra Max, который имеет нативное разрешение 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется поддержкой входного сигнала 4K, яркостью 1800 CVIA лм, динамической контрастностью 40000:1, диагональю изображения от 40 до 150 дюймов, уровнем шума до 26 дБ, Z-образным механизмом для наклона по вертикали на 120° и вращением на 360° по горизонтали, акустикой формата 2.1 с двумя 10-Вт динамиками и 25-Вт сабвуфером с акустической камерой объёмом 1070 куб. см и диапазоном низких частот от 43 Гц, платформой MediaTek MT9681, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, двумя портами HDMI 2.1 (один eARC), интерфейсом USB-A 3.0, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами беспроводной Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, задержкой ввода 3 мс, поддержкой AirPlay и Miracast, ToF-сенсором и CMOS-камерой для автофокусировки, коррекции трапецеидальных искажений, выравнивания и обхода препятствий. Цена проектора в Китае составила эквивалент 595 долларов.