Представлен проектор с сабвуфером Dangbei R3 Ultra Max

Компания Dangbei пополнила ассортимент проекторов моделью R3 Ultra Max, которая выводит изображение с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется яркостью 1800 люмен (CVIA), проекционным соотношением 1,2:1, поддержкой декодирования HDR10, динамической контрастностью 40000:1, корпусом с габаритами 294:244,5:286,5 мм и массой 5,22 кг, Z-образной головкой с наклоном на 120 градусов и поворотом по горизонтали на 360 градусов, 1,2:1, автофокусировкой, коррекцией трапецеидальных искажений, режимом обхода препятствий, процессором MT9681, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, акустикой с двумя 10-Вт средневысокочастотными динамиками и 25-Вт сабвуфером с басом от 43 Гц и объёмом акустической камеры 1070 см³, программной оболочкой Dangbei Super AI OS 2.0 с поддержкой голосового управления, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, портом USB-A 3.0, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена проектора пока не объявлена.