Amazon выпустила планшетный компьютер Fire HD 10 Kids Edition для детей

Компания Amazon представила новый 10,1-дюймовый планшет Fire HD 10 Kids Edition с разрешением 1920 на 1200 пикселей для детей в возрасте от 3 до 12 лет. В основе устройства лежит четырёхъядерный процессор с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайт. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. Предусмотрены камеры с 0,3- и 2-мегапиксельной матрицами, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, акселерометр и датчик освещённости. Оценивается планшет в 200 долларов.