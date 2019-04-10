Amazon запустила Echo Link и Echo Link Amp в Индии. Это сопутствующие товары для устройств Echo. Вы можете подключить несколько колонок к Echo Link и Link Amp для потоковой передачи hi-fi музыки на колонки. Это позволяет использовать Alexa для управления воспроизведением, громкостью и поиском музыки.

Echo Link имеет аналоговые, оптические и коаксиальные выходы сзади и аккуратную ручку регулировки громкости спереди. Echo Link поставляется с выходом для сабвуфера с регулируемой частотой, а также 3,5-мм разъемом для наушников на передней панели.

Echo Link Amp похож на стандартный Echo Link, но имеет большую сборку и встроенный усилитель. Он оснащен двухканальным стереоусилителем мощностью 60 Вт с поддержкой левых и правых колонок. Вы также можете подключить Link Amp к динамикам без питания. Оба устройства, Link и Link Amp, также имеют порт Ethernet.