Аналитики предрекают рост цен на HDD

Цепочки поставок накопителей сейчас испытывают колоссальное давление, и именно поэтому в новом отчёте аналитиков рынка говорится о стремительном росте цен на HDD, который стал самым высоким за последние 8 кварталов. Основным драйвером роста спроса является масштабное строительство дата-центров по всему миру, причём особенно высокая потребность в HDD наблюдается на объектах, расположенных в США. ИИ невозможен без данных, а для хранения огромных массивов информации облачные провайдеры используют именно HDD, поскольку они остаются самым выгодным и эффективным носителем. В дата-центрах объёмы данных достигают эксабайт и включают в себя собранные из сети массивы информации, резервные копии обработанных данных, журналы инференса и прочие сопутствующие материалы.

Как и в случае с памятью для ИИ, HDD в последнее время получили массовое распространение, что создало серьёзную нагрузку на производителей. И теперь производители жёстких дисков косвенно дают понять, что спрос начинает опережать предложение, и, что особенно важно, к 2026 году эта проблема может выйти за пределы корпоративного сегмента и затронуть розничный рынок. С учётом растущей потребности в инференсе в ИИ-дата-центрах использование HDD будет только увеличиваться по мере расширения инфраструктуры. То есть стоимость на обычные диски вскоре тоже взлетит, хотя буквально недавно аналитики считали, что рост цен на SSD и ОЗУ не затронет HDD, так как это совсем разные продукты.