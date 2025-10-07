Портативный SSD Lexar ES5 получил поддержку MagSafe

Впервые анонсированный в июле текущего года внешний накопитель Lexar ES5 официально поступил в продажу в версиях на 1 терабайт по цене 120 долларов и на 2 терабайта за 200 долларов. Модель на четыре терабайта также запланирована, но появится только в первом квартале 2026 года. Lexar ES5 совместим с любыми устройствами, оснащёнными портом USB, и обеспечивает скорость чтения и записи до 2000 МБ/сек. Он заметно крупнее прошлогоднего Lexar Professional Go, но примерно вдвое быстрее. Устройство подходит и для мобильных гаджетов — планшетов и смартфонов, однако производитель делает особый акцент на пользователях Apple — накопитель поддерживает технологию MagSafe, благодаря чему его можно «приклеить» к задней панели любого iPhone, совместимого с MagSafe-аксессуарами. В комплекте также идёт металлическое кольцо, которое можно прикрепить к другим устройствам или поверхностям для удобного крепления накопителя.

При подключении к iPhone 15 Pro и 15 Pro Max Lexar ES5 позволяет записывать видео в формате 4K Apple ProRes со скоростью до шестидесяти кадров в секунду, а с моделями iPhone 16 и 17 — до ста двадцати кадров. При работе с Samsung Galaxy S25 устройство обеспечивает достаточную пропускную способность для записи видео Samsung Pro Video в разрешении 8K при тридцати кадрах в секунду. SSD также получил степень защиты IP65 от пыли и брызг — лёгкие попадания воды ему не страшны, но полное погружение пережить не сможет. Кроме того, Lexar заявляет устойчивость к падениям с высоты до трёх метров — неплохо.