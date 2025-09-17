Представлены накопители ADATA SD820 и SC735 с защитой военного класса

ADATA запускает два внешних твердотельных накопителя с защитой военного класса: SD820 и SC735. Оба продукта воплощают философию надежного дизайна классической линейки внешних накопителей ADATA. Они оснащены интерфейсами USB 3.2 Gen2 x2 и USB 3.2 Gen2 для высокоскоростной передачи данных, устойчивы к падениям и максимально портативны. Эти накопители обеспечивают серьёзную защиту данных для пользователей, готовых отправиться в путешествие в любой момент. SD820 сочетает в себе легкий корпус весом всего 26,5 г с исключительной прочностью, обеспечивая истинную портативность.

Оснащенный ударопрочным внешним слоем и прочной конструкцией, он успешно проходит тест на падение MIL-STD-810G 516.6, выдерживая падения с высоты 1,22 м, а рейтинг IP68 по водо- и пыленепроницаемости гарантирует полную защиту от пыли и выживание в воде на глубине 1 м в течение 60 минут — устойчив к дождю и суровым условиям. С интерфейсом USB 3.2 Gen2 x2 накопитель SD820 обеспечивает скорости чтения и записи до 2000/2000 МБ/с, что в 20 раз быстрее традиционных внешних жестких дисков. Доступный объемах 1000 ГБ, 2000 ГБ и 4000 ГБ. SC735 ориентирован на частых путешественников и пользователей, ценящих удобство, благодаря ультралегкому дизайну весом 13,6 г и компактности. Оснащенный выдвижным разъемом USB Type-C, он избавляет от необходимости во внешних кабелях, обеспечивая гибкость plug-and-play для полной мобильности. SC735 сертифицирован по тесту на удар MIL-STD-810G 516.6 и выдерживает падения с высоты 1,22 м.