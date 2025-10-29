Corsair представила флагманский накопитель MP700 PRO XT

Сегодня компания Corsair заявила, что достигла скорости чтения 14900 МБ/сек на своём новом твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe 5.0. Один из ведущих производителей комплектующих и периферии для ПК представил два новых высокопроизводительных SSD для энтузиастов. Флагманская модель получила название MP700 PRO XT и способна развивать скорость последовательного чтения до 14900 МБ/сек и записи до 14500 МБ/сек. Ранее аналогичных показателей в чтении достигла компания Team Group со своим T-Force Z54E, но скорость записи того накопителя ограничивалась 14 000 МБ/сек. Corsair же установила новый рекорд по обоим параметрам, сделав MP700 PRO XT самым производительным решением для массового сегмента. При этом устройство отличается высокой энергоэффективностью благодаря использованию контроллера Phison E28.

Накопитель поддерживает технологию Microsoft DirectStorage, которая позволяет напрямую обмениваться данными с видеокартой, ускоряя загрузку игр и повышая производительность. Дополнительно пользователям доступна утилита Corsair SSD Toolbox, с помощью которой можно клонировать диск, обновлять прошивку и выполнять безопасное стирание данных. Вторым представленным продуктом стал Corsair MP700 MICRO, который также использует интерфейс PCIe 5.0, но выполнен в компактном формате M.2 2242, подходящем для ноутбуков и игровых портативных устройств. Его скорость чтения достигает 10000 МБ/сек, а записи — 8000 МБ/сек.
