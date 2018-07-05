Анализ производительности Sapphire и цен на видеокарты AMD. Лето 2018

1. Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64

Всем доброго времени суток, сегодня мы с вам рассмотрим актуальные цены и производительность последних карточек от AMD, в частности серия RX и VEGA.AMD Radeon RX Vega 64 – это видеокарта является самой старшей и самой производительной картой предназначенной для гейминга или же монтирования видео. Она сопоставляется по производительности с конкурентной карточкой от Nvidia GTX 1080. Но стоит заметить, что придется немного переплатить за производительность, так как она в среднем стоит на 50-100$ дороже, чем та же GTX 1080.

2. Sapphire Radeon RX Vega 56

AMD Radeon RX Vega 56 – это младшая модель из серии VEGA, она построена на той же архитектуре VEGA (14нм техпроцесс) с памятью HBM2. По производительность её можно сравнить с картой Nvidia GTX 1070. По цене все обстоит все точно так же, если конкурент стоит 32000-38000 рублей, то Radeon RX Vega 56 стоит на 10000 рублей дороже. Но можно сказать, что это касается только видеокарт на архитектуре VEGA.

3. Sapphire Nitro+ Radeon RX 570

AMD Radeon RX 570 – это видеокарт среднего ценового сегмента, в последнее время ни для кого ни секрет, что самыми популярными видеокартами для майнинга являлись RX570,560 и другие. Что касается производительности, она сопоставима с GTX 1060. У них почти одинаковая производительность в играх и в профессиональных программах.

4. Sapphire Pulse Radeon RX 560

AMD Radeon RX 560 – данная видеокарта является одной из самых бюджетных вариантов на рынке. По производительности она не дотягивает до Nvidia GTX 1050Ti пару кадров в секунду (а порой разница минимальна). Поэтому можно её можно смело сравнивать с GTX 1050Ti. А по цене она практически на 1000 рублей дешевле чем конкурент от зеленых.

5. Sapphire Pulse Radeon RX 550

AMD Radeon RX 550 – является самой младшей видеокартой в серии RX, она имеет всего 2ГБ видеопамяти, чего для современных игр порой не хватает. Но если вам нужно некая “Затычка”, с помощью которых нужно запустить не сложные приложения или же игры не на максимальных настройках, то она является хорошим выбором.