Android 13 официально вышла в свет

Все знают, что Google уже некоторое время тестирует Android 13, и это началось еще в феврале, когда компания выпустила первую предварительную версию обновления для разработчиков, и теперь окончательное обновление, наконец, распространяется на все поддерживаемые устройства Pixel. Да, я действительно говорю о стабильном обновлении Android 13, которое вы можете сразу скачать для своего устройства. Google в официальном блоге объявила, что телефоны Pixel прямо сейчас получают стабильное обновление Android 13. Обновление доступно для Pixel 4 и выше. Все, что вам нужно сделать, это перейти в «Настройки»> «Система»> «Обновление системы», чтобы проверить наличие нового обновления.

Также стоит отметить, что владельцы Pixel, зарегистрированные в бета-программе Android, должны будут сначала отказаться от участия в программе. Если вас интересуют другие OEM-производители, Google упомянул, что все остальные компании должны получить обновление позже в этом году. Итак, можно с уверенностью сказать, что на данный момент лучше всего дождаться, когда OEM-производители выпустят свою собственную версию Android 13. Теперь мы уже знаем, что Samsung запустила бета-программу, а также OnePlus вместе с несколько других компаний. Также важно знать, что, в отличие от Android 12, Android 13 для начала не является столь уж крупным апгрейдом. Вы получаете множество функций, но визуального обновления в этом случае нет. Да, новый стиль дизайна и визуальные изменения никуда не делись, а также беспрепятственное сканирование QR-кода, аудио Bluetooth LE и многое другое. Однако по большей части обновление действует как постепенное изменение, а не как глобальный апгрейд.