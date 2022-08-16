Android 13 официально вышла в свет

Также стоит отметить, что владельцы Pixel, зарегистрированные в бета-программе Android, должны будут сначала отказаться от участия в программе. Если вас интересуют другие OEM-производители, Google упомянул, что все остальные компании должны получить обновление позже в этом году. Итак, можно с уверенностью сказать, что на данный момент лучше всего дождаться, когда OEM-производители выпустят свою собственную версию Android 13. Теперь мы уже знаем, что Samsung запустила бета-программу, а также OnePlus вместе с несколько других компаний. Также важно знать, что, в отличие от Android 12, Android 13 для начала не является столь уж крупным апгрейдом. Вы получаете множество функций, но визуального обновления в этом случае нет. Да, новый стиль дизайна и визуальные изменения никуда не делись, а также беспрепятственное сканирование QR-кода, аудио Bluetooth LE и многое другое. Однако по большей части обновление действует как постепенное изменение, а не как глобальный апгрейд.