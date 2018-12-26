Android TV самая популярная платформа

В этом году Android TV появился на многих новых устройствах - от 4K-телевизоров Westinghouse начального уровня до высококачественных телевизоров Sony и даже звуковой панели JBL.

И кажется, что увеличение числа партнеров по оборудованию окупается. Еще в мае Google заявил, что Android TV удвоил количество своих новых пользователей за последний год - и с тех пор его привлекает больше потребителей. В настоящее время его используют «десятки миллионов» пользователей за пределами США, согласно руководителю Android TV, который говорил с Multichannel News, в регионах включая Европу и Азию. Кроме того, более 100 операторов платного телевидения используют интерфейс Smart TV от Google. Среди них - box DirecTV на платформе Android от AT & T с 4K воспроизведением.