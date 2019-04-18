Anker Roav Bolt - автомобильная зарядка со встроенным Google Assistant

2019-04-18, Автор - Anna; Продукт - Anker Roav Bolt ; [114]
Google в сотрудничестве с Anker запускает новый продукт под названием Roav Bolt, который может добавить Google Assistant к любому автомобилю.

Anker Roav Bolt - автомобильный аксессуар, который подключается к автомобильному прикуривателю. Он имеет имеет круглую ручку со стандартными четырьмя индикаторами Google Assistant. Roav Bol оснащен двойным микрофоном с функцией шумоподавления.

Новинка соединяется с телефоном пользователя и автомобильной акустической системой через Bluetooth, а встроенные микрофоны в дальней зоне устройства могут слышать голос пользователя, даже если телефон заблокирован или спрятан. Кроме того, устройство поставляется с двумя портами USB 12W (5V-2.4A) для зарядки смартфона и других электронных устройств. По словам Google устройство может помочь в четырех основных областях, таких как навигация, общение, развлечения и работа. Anker Roav Bolt поступит в продажу ближайшие недели по цене $ 49,99.

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