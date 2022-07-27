Anker представила новые зарядные устройства на основе технологии GaN

Anker представила на рынке новую линейку зарядных устройств на основе нитрида галлия (GaN). "GaNPrime представляет собой новую эру в области зарядки", — сказал Стивен Янг, генеральный директор Anker.

Зарядные устройства способны обеспечить подачу питания до 150 Вт на несколько устройств. Новая линейка GaNPrime включает в себя шесть различных форм-факторов с технологией GaN от Anker, а также PowerIQ 4.0. Устройства GaNPrime обеспечивают значительную экономию энергопотребления.

Они могут сэкономить до 7% энергопотребления по сравнению со старыми зарядными устройствами. Флагманской моделью этой новой линейки является зарядное устройство Anker 747. Максимальная общая мощность составляет 150 Вт с 3 портами USB-C и 1 портом USB-A.

Зарядные устройства поступят в продажу в ближайшее время.

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